В Анголе обнаружили новый штамм коронавируса с 34 мутациями

Для сравнения: у "британского" и "южноафриканского" штаммов вируса мутаций вдвое меньше.

В марте этого года авторы исследования получили 118 образцов мазков из носоглотки, собранных в период с июня 2020 года по февраль 2021 года.

"Мы выявили новый объект, представляющий особый интерес, у трех путешественников из Танзании, которые вместе прошли тестирование в аэропорту в середине февраля. Геномы вирусов, обнаруженных у них, были практически идентичны и представляли собой крайне измененную последовательность наследственной линии А", - заявили ученые.

Новый штамм коронавируса получил временное название A.VOI.V2. В последовательности его ДНК найдена 31 замена аминокислот (важные функциональные замены), 11 из которых в шипах вируса. Также обнаружены три делеции, то есть перестройки в хромосомах, при которых выпадает один или несколько из их участков.

"Хотя мы выявили только три случая заболевания этим новым штаммом, это требует срочного расследования, поскольку в стране, где этот штамм был обнаружен, эпидемия в значительной степени не задокументирована и существует мало мер общественного здравоохранения для предотвращения распространения внутри страны и за ее пределами", - говорится в сообщении.