UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Анголе обнаружили новый штамм коронавируса с 34 мутациями

Автор: РБК-Украина

У путешественников в аэропорту Анголы новый штамм коронавируса с 34 мутациями. Вариант SARS-CoV-2 с большим количеством изменений может быть заразнее или лучше подавлять иммунную защиту организма.

Препринт научного исследования был опубликован на портале medrxiv.

Для сравнения: у "британского" и "южноафриканского" штаммов вируса мутаций вдвое меньше.

В марте этого года авторы исследования получили 118 образцов мазков из носоглотки, собранных в период с июня 2020 года по февраль 2021 года.

"Мы выявили новый объект, представляющий особый интерес, у трех путешественников из Танзании, которые вместе прошли тестирование в аэропорту в середине февраля. Геномы вирусов, обнаруженных у них, были практически идентичны и представляли собой крайне измененную последовательность наследственной линии А", - заявили ученые.

Новый штамм коронавируса получил временное название A.VOI.V2. В последовательности его ДНК найдена 31 замена аминокислот (важные функциональные замены), 11 из которых в шипах вируса. Также обнаружены три делеции, то есть перестройки в хромосомах, при которых выпадает один или несколько из их участков.

"Хотя мы выявили только три случая заболевания этим новым штаммом, это требует срочного расследования, поскольку в стране, где этот штамм был обнаружен, эпидемия в значительной степени не задокументирована и существует мало мер общественного здравоохранения для предотвращения распространения внутри страны и за ее пределами", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кировоградской области обнаружили украинскую мутацию "британского" штамма коронавируса.

Кроме того, в Харьковской, Сумской и Житомирской областях подтвердили циркуляцию "британского" штамма коронавируса.

Добавим, что "южноафриканский" штамм коронавируса выявили в Полтавской и Тернопольской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АнголаКоронавирус
Читайте также
В Киеве разрешили монтировать летние площадки кафе, но открывать их пока запрещено
Германия планирует запускать "экстренное торможение" из-за роста COVID-заболеваемости: что это значит
Прогноз погоды