Аргентина уходит на карантин: летальность от COVID-19 резко увеличилась

Аргентина вводит локдаун из-за пандемии коронавируса. Власти приняли такое решение, поскольку летальность от COVID-19 резко увеличилась.
Об этом сообщает Le Figaro.
35 884 новых случаев болезни и 435 смертей.
Ранее в Аргентине решили перенести парламентские выборы из-за вспышки коронавируса. Власти надеяться выиграть время и вакцинировать как можно больше людей.
Также сообщалось, что эксперты в области здравоохранения прогнозируют тяжелую борьбу с коронавирусом. Это происходит потому, что Индия продлила запрет на экспорт вакцин.