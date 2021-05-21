Аргентина уходит на карантин: летальность от COVID-19 резко увеличилась

Ранее в Аргентине решили перенести парламентские выборы из-за вспышки коронавируса. Власти надеяться выиграть время и вакцинировать как можно больше людей.

Также сообщалось, что эксперты в области здравоохранения прогнозируют тяжелую борьбу с коронавирусом. Это происходит потому, что Индия продлила запрет на экспорт вакцин.