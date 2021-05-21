Аргентина йде на карантин: летальність від COVID-19 різко збільшилася

Аргентина вводить локдаун через пандемію коронавірусу. Влада прийняла таке рішення, оскільки летальність від COVID-19 різко збільшилася.

Раніше в Аргентині вирішили перенести парламентські вибори через спалах коронавірусу. Влада сподівається виграти час і вакцинувати якомога більше людей.

Також повідомлялося, що експерти в галузі охорони здоров'я прогнозують важку боротьбу з коронавірусом. Це відбувається тому, що Індія продовжила заборону на експорт вакцин.