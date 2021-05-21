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Аргентина йде на карантин: летальність від COVID-19 різко збільшилася

Автор: Наталья Скороход

Аргентина вводить локдаун через пандемію коронавірусу. Влада прийняла таке рішення, оскільки летальність від COVID-19 різко збільшилася.

Про це повідомляє Le Figaro.

35 884 нових випадків хвороби та 435 смертей.

Раніше в Аргентині вирішили перенести парламентські вибори через спалах коронавірусу. Влада сподівається виграти час і вакцинувати якомога більше людей.

Також повідомлялося, що експерти в галузі охорони здоров'я прогнозують важку боротьбу з коронавірусом. Це відбувається тому, що Індія продовжила заборону на експорт вакцин.

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