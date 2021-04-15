UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В аргентинской столице усиливают карантин: заболевших стало больше

Автор: Наталья Скороход

В аргентинской столице Буэнос-Айресе решили усилить карантин. Такое решение приняли власти страны из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил президент страны Альберто Фернандес, передает Le Figaro.

О новых ограничениях президент Аргентины Альберто Фернандес объявил 14 апреля. В Буэнос-Айресе вводят комендантский час и сокращают рабочее время.

"Помимо пятницы, комендантский час будет действовать с 20:00 до 6:00, а часы работы будут ограничены до 10:00 и с 9:00 до 19:00 в столичном районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, столичные студенты возобновят виртуальные уроки в понедельник сроком на две недели.

Причиной введения новых ограничений стало то, что в Аргентине сильно возросло число заболевших коронавирусом. К примеру, если месяц назад в стране фиксировали в среднем 6000 новых заражений, то 14 апреля их стало уже 25000.

"Давайте будем строгими, давайте будем осторожными...", - предупреждает жителей президент.

Он настоял на необходимости выиграть время, чтоб спасти от краха медицинскую систему и вакцинировать население от коронавируса.

Напомним, что президент Аргентины сам заболел коронавирусом. Это произошло после вакцинации российским "Спутником V".

Ранее сообщалось, что в Швейцарии наоборот ослабляют карантин. Правда, ситуация с коронавирусом там все еще остается напряженной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Страны ЕС официально договорились о введении COVID-паспортов, - Reuters
В НАН рассказали, в каких регионах Украины чаще выявляли британский штамм COVID-19
Прогноз погоды