В аргентинській столиці підсилюють карантин: хворих стало більше

Про нові обмеження президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив 14 квітня. У Буенос-Айресі вводять комендантську годину та скорочують робочий час.

"Крім п'ятниці, комендантська година діятиме з 20:00 до 6:00, а години роботи будуть обмежені до 10:00 та з 9:00 до 19:00 в столичному районі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, столичні студенти відновлять віртуальні уроки в понеділок строком на два тижні.

Причиною введення нових обмежень стало те, що в Аргентині сильно зросла кількість хворих коронавірусом. Приміром, якщо місяць тому в країні фіксували в середньому 6000 нових заражень, 14 квітня їх стало вже 25000.

"Давайте будемо суворими, давайте будемо обережними...", - попереджає жителів президент.

Він наполіг на необхідності виграти час, щоб врятувати від краху медичну систему і вакцинувати населення від коронавірусу.