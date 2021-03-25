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AstraZeneca проведет испытания COVID-вакцины в форме спрея

Автор: РБК-Украина

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет готовятся к испытаниям новой вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Испытания препарата могут начаться на следующей неделе.

Об этом сообщает Financial Times.

В первой фазе испытаний примут участие около 300 взрослых в возрасте до 40 лет. Именно на них будет изучаться безопасность препарата.

Участники испытаний получат по меньшей мере одну дозу вакцины интраназально. Половина участников будет рандомизированна для получения бустерной дозы. Исследование займет около четырех месяцев.

Если исследование будет успешным, компания перейдет к следующим этапам, где эффективность будет изучаться на большем количестве пациентов.

Отмечается, что вакцину от коронавируса в виде назального спрея было бы легче вводить, и она могла бы значительно снизить уровень передачи вируса. Поскольку коронавирус преимущественно передается через верхние дыхательные пути.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил о готовности Украины к испытаниям индийского спрея от коронавируса. Украина примет участие в клинических испытаниях.

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Новости Украины Вакцина от коронавирусаКоронавирусиспытания
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