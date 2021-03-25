AstraZeneca проведе випробування COVID-вакцини у формі спрею

У першій фазі випробувань візьмуть участь близько 300 дорослих у віці до 40 років. Саме на них буде вивчатися безпеку препарату.

Учасники випробувань отримають щонайменше одну дозу вакцини інтраназально. Половина учасників буде рандомізована для отримання бустерної дози. Дослідження займе близько чотирьох місяців.

Якщо дослідження буде успішним, компанія перейде до наступних етапів, де ефективність буде вивчатися на більшій кількості пацієнтів.

Наголошується, що вакцину від коронавірусу у вигляді назального спрею було б легше вводити, і вона могла б значно знизити рівень передачі вірусу. Оскільки коронавірус переважно передається через верхні дихальні шляхи.