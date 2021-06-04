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В Австралии обнаружили новый штамм COVID-19: Delta-версия оказалась более заразной

Автор: Наталья Скороход

В Австралии обнаружили новый штамм COVID-19. Его называют Delta-версия и он оказался очень заразным.

Об этом сообщает Reuters.

Напомним, в Евросоюзе начинают вакцинировать подростков от коронавируса.

Ранее сообщалось, что США поделится вакциной от коронавируса со многими странами. В перечень этих стран попала Украина.

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