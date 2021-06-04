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В Австралії виявили новий штам COVID-19: Delta-версія виявилася більш заразною

Автор: Наталья Скороход

В Австралії виявили новий штам COVID-19. Його називають Delta-версія і він виявився дуже заразним.

Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, в Євросоюзі починають вакцинувати підлітків від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що США поділиться вакциною від коронавірусу з багатьма країнами. До переліку цих країн потрапила Україна.

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