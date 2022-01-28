В Австралии одобрили бустеры с 16 лет

Австралийский регулятор одобрил бустерные дозы вакцин от коронавируса для людей с 16 и 17 лет. При этом власти призывают население как можно быстрее получить бустеры, чтоб избежать вспышки "Омикрона" в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
коронавируса
консультативная группа по вакцинации страны.
В последнее время в Австралии увеличилось количество инфицированных из-за распространения штамма "Омикрон" примерно до 2,4 миллиона. Из них около 2 миллионов новых случаев было обнаружено за последние четыре недели.
При этом Австралия
Напомним, что бустерные дозы одобрили для молодежи Великобритании. Вакцинация 16-летних началась на этой неделе.