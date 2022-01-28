В Австралії схвалили бустери з 16 років

Австралійський регулятор схвалив бустерні дози вакцин від коронавірусу для людей з 16 і 17 років. При цьому влада закликає населення якнайшвидше отримати бустери, щоб уникнути спалаху "Омікрона" в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
коронавірусу
консультативна група з вакцинації країни.
Останнім часом в Австралії збільшилася кількість інфікованих через поширення штаму "Омікрон" приблизно до 2,4 мільйона. З них близько 2 мільйонів нових випадків було виявлено за останні чотири тижні.
При цьому Австралія
Нагадаємо, що бустерні дози схвалили для молоді Великобританії. Вакцинація 16-річних почалася на цьому тижні.