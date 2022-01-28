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В Австралії схвалили бустери з 16 років

Автор: Наталья Скороход

Австралійський регулятор схвалив бустерні дози вакцин від коронавірусу для людей з 16 і 17 років. При цьому влада закликає населення якнайшвидше отримати бустери, щоб уникнути спалаху "Омікрона" в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

коронавірусу

консультативна група з вакцинації країни.

Останнім часом в Австралії збільшилася кількість інфікованих через поширення штаму "Омікрон" приблизно до 2,4 мільйона. З них близько 2 мільйонів нових випадків було виявлено за останні чотири тижні.

При цьому Австралія

Нагадаємо, що бустерні дози схвалили для молоді Великобританії. Вакцинація 16-річних почалася на цьому тижні.

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