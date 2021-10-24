В Австралии закрылось более 300 школ из-за вспышек COVID-19

Австралия столкнулась со вспышками коронавируса в школах. Только в двух крупнейших штатах страны закрылось более 300 школ за последние три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным Министерства образования, с 4 октября по 22 октября в государственных школах штата Виктории было закрыто учебных 234 заведения. Также минимум 20 частных школ Виктории были вынуждены закрыться за тот же период, но точное число закрытых частных школ неизвестно.

В Новом Южном Уэльсе за тот же период закрыли 67 школ. По данным отдела образования Нового Южного Уэльса, 48 из них были государственными, а 19 - частными.

В субботу Новый Южный Уэльс объявил, что еще семь школ были закрыты в пятницу для дезинфекции и проведения генеральной уборки.

Вначале большинство учебных заведений в Виктории планировали закрыться на 24 часа, чтоб провести дезинфекцию и отслеживание контактов. Но вспышки коронавируса вызвали опасения и не позволили вернуть детей в классы.

Власти отмечают, что стремятся сделать школы максимально безопасными для детей. С этой целью проделана большая работа с использованием рекомендаций Института Догерти, Всемирной организации здравоохранения и экспертов по вентиляции.

Эти меры включают разделение групп учащихся, разное время начала, окончания занятий и перерывов, чтоб школьники меньше пересекались, требования к вакцинации для всего преподавательского и непедагогического персонала.