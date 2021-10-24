ru ua
Нд, 24 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Австралії закрилося понад 300 шкіл через спалахи COVID-19

Новость на русском →
Австралія, Неділя 24 жовтня 2021 06:29
В Австралії закрилося понад 300 шкіл через спалахи COVID-19 Фото: в Австралії закрилося понад 300 шкіл через спалахи COVID - 19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Австралія зіткнулася зі спалахами коронавірусу в школах. Тільки в двох найбільших штатах країни закрилося понад 300 шкіл за останні три тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В даними Міністерства освіти, з 4 жовтня по 22 жовтня в державних школах штату Вікторії було закрито навчальних 234 заклади. Також мінімум 20 приватних шкіл Вікторії були змушені закритися за той же період, але точне число закритих приватних шкіл невідомо.

У Новому Південному Уельсі за той же період закрили 67 шкіл. За даними відділу освіти Нового Південного Уельсу, 48 з них були державними, а 19 - приватними.

У суботу Новий Південний Уельс оголосив, що ще сім шкіл були закриті в п'ятницю для дезінфекції та проведення генерального прибирання.

Спочатку більшість навчальних закладів у Вікторії планували закритися на 24 години, щоб провести дезінфекцію і відстеження контактів. Але спалахи коронавірусу викликали побоювання і не дозволили повернути дітей в класи.

Влада наголошує, що прагне зробити школи максимально безпечними для дітей. З цією метою виконана велика робота з використанням рекомендацій Інституту Догерті, Всесвітньої організації охорони здоров'я та експертів з вентиляції.

Ці заходи включають поділ груп учнів, різний час початку, закінчення занять і перерв, щоб школярі менше перетиналися, вимоги до вакцинації для всього викладацького і непедагогічного персоналу.

Раніше повідомлялося, що Сідней відкриває школи і скасовує носіння масок. Цього досягли за рахунок вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус школа
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус