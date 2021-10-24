В Австралії закрилося понад 300 шкіл через спалахи COVID-19

Австралія зіткнулася зі спалахами коронавірусу в школах. Тільки в двох найбільших штатах країни закрилося понад 300 шкіл за останні три тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

В даними Міністерства освіти, з 4 жовтня по 22 жовтня в державних школах штату Вікторії було закрито навчальних 234 заклади. Також мінімум 20 приватних шкіл Вікторії були змушені закритися за той же період, але точне число закритих приватних шкіл невідомо.

У Новому Південному Уельсі за той же період закрили 67 шкіл. За даними відділу освіти Нового Південного Уельсу, 48 з них були державними, а 19 - приватними.

У суботу Новий Південний Уельс оголосив, що ще сім шкіл були закриті в п'ятницю для дезінфекції та проведення генерального прибирання.

Спочатку більшість навчальних закладів у Вікторії планували закритися на 24 години, щоб провести дезінфекцію і відстеження контактів. Але спалахи коронавірусу викликали побоювання і не дозволили повернути дітей в класи.

Влада наголошує, що прагне зробити школи максимально безпечними для дітей. З цією метою виконана велика робота з використанням рекомендацій Інституту Догерті, Всесвітньої організації охорони здоров'я та експертів з вентиляції.

Ці заходи включають поділ груп учнів, різний час початку, закінчення занять і перерв, щоб школярі менше перетиналися, вимоги до вакцинації для всього викладацького і непедагогічного персоналу.