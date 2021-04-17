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Австралия продолжит вакцинацию населения после летального случая

Автор: Наталья Скороход

Вакцинация в Австралии продолжится после смертельного случая тромбоза. Об этом заявил министр здравоохранения Грег Хант.

Об этом сообщает Reuters.

не менее 885 000 человек.

Напомним, в Австралии обнаружили еще один случай тромбоза после вакцины AstraZeneca. Там заболевание зафиксировали у 40-летней женщины.

Ранее сообщалось, что во Франции восемь человек умерли после прививки AstraZeneca. У них выявили случаи тромбоза.

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