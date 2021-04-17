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Австралія продовжить вакцинацію населення після летального випадку

Автор: Наталья Скороход

Вакцинація в Австралії продовжиться після смертельного випадку тромбозу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Грег Хант.

Про це повідомляє Reuters.

не менш 885 000 осіб.

Нагадаємо, в Австралії виявили ще один випадок тромбозу після вакцини AstraZeneca. Там захворювання зафіксували у 40-річної жінки.

Раніше повідомлялося, що у Франції вісім людей померли після щеплення AstraZeneca. У них виявили випадки тромбозу.

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