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В Азербайджане продлили карантин до начала ноября

Автор: РБК-Украина

Правительство Азербайджана продлило особый карантинный режим в стране до 2 ноября. Такое решение было принято с целью предотвращения распространения COVID-19.

Об этом говорится в постановлении правительства Азербайджана.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и ее возможных последствий продлить особый карантинный режим на территории Азербайджанской Республики до 06:00 2 ноября 2020 года", - говорится в постановлении.

При этом отмечается, что еженедельно с четверга по субботу будет приостановлено движение общественного транспорта и метрополитена в Баку.

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Ранее срок действия особого карантина был установлен до 30 сентября.

Напомним, с 15 сентября правительство Израиля ввело жесткий карантин по всей территории страны на две недели. Однако не исключено, что ограничения могут быть и продлены на более длительный срок.

Кроме того, Израиль планирует ввести режим чрезвычайного положения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

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