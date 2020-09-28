В Азербайджані продовжили карантин до початку листопада

Уряд Азербайджану продовжило особливий карантинний режим в країні до 2 листопада. Таке рішення було прийнято з метою запобігання поширення COVID-19.

Про це йдеться в постанові уряду Азербайджану.

"З метою запобігання поширенню коронавирусной інфекції в країні і її можливих наслідків продовжити особливий карантинний режим на території Азербайджанської Республіки до 06:00 2 листопада 2020 року", - йдеться в постанові.

При цьому наголошується, що щотижня з четверга по суботу буде призупинено рух громадського транспорту і метрополітену в Баку.

Раніше термін дії особливого карантину був встановлений до 30 вересня.

Нагадаємо, з 15 вересня уряд Ізраїлю запровадив жорсткий карантин по всій території країни на два тижні. Однак не виключено, що обмеження можуть бути продовжені на більш тривалий термін.

Крім того, Ізраїль планує ввести режим надзвичайного стану у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом.