Байден обещал 100 млн доз вакцин за первые 100 дней президентства. Успел за 58

Байден заявил, что вакцинация американцев от коронавируса проходит со значительным опережением.

"Я горд сообщить, что завтра, спустя 58 дней после начала работы нашей администрации, мы достигнем цели - 100 миллионов доз вакцин будут получены нашими соотечественниками-американцами", - сказал американский лидер.

Он добавил, что это случится на несколько недель раньше запланированного срока, "даже с учетом проблем, с которыми пришлось столкнутся во время зимних штормов".