Байден обіцяв 100 млн доз вакцин за перші 100 днів президентства. Встиг за 58

Байден заявив, що вакцинація американців від коронавіруса проходить зі значним випередженням.

"Я гордий повідомити, що завтра, через 58 днів після початку роботи нашої адміністрації, ми досягнемо мети - 100 мільйонів доз вакцин будуть отримані нашими співвітчизниками-американцями", - сказав американський лідер.

Він додав, що це трапиться на кілька тижнів раніше запланованого терміну, "навіть з урахуванням проблем, з якими довелося зіткнутися під час зимових штормів".