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Байден обіцяв 100 млн доз вакцин за перші 100 днів президентства. Встиг за 58

Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден обіцяв американцям 100 мільйонів доз вакцин протягом перших ста днів його президентства. Він заявив, що ця мета буде досягнута 19 березня, через 58 днів після початку роботи його команди.

Про це пише "Голос Америки".

Байден заявив, що вакцинація американців від коронавіруса проходить зі значним випередженням.

"Я гордий повідомити, що завтра, через 58 днів після початку роботи нашої адміністрації, ми досягнемо мети - 100 мільйонів доз вакцин будуть отримані нашими співвітчизниками-американцями", - сказав американський лідер.

Він додав, що це трапиться на кілька тижнів раніше запланованого терміну, "навіть з урахуванням проблем, з якими довелося зіткнутися під час зимових штормів".

Раніше повідомлялося, що США не стануть ділитися COVID-вакциною, поки не будуть щеплені американці.

РБК-Україна писало, що в світі з початку появи вакцин зробили вже 312 мільйонів щеплень проти коронавіруса. Вакцинація почалася вже в 116 країнах.

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Новини України Джозеф БайденКоронавірусвакцинація
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