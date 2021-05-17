ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден пообіцяв зробити США "арсеналом вакцин" від коронавірусу для нужденних країн

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 17 травня 2021 20:50
Байден пообіцяв зробити США "арсеналом вакцин" від коронавірусу для нужденних країн Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США стануть "арсеналом вакцин" від коронавірусу для нужденних країн і поставлять препаратів більше, ніж Росія і Китай. Очікується, що до кінця червня Сполучені Штати поставлять іншим державам 80 млн доз препаратів від COVID-19.

Про це в ході брифінгу в Білому домі повідомив президент США Джо Байден.

"Точно так само, як це було під час Другої світової війни, коли США були арсеналом демократії, в боротьбі з пандемією коронавірусу наша країна стане арсеналом вакцин для всього іншого світу", - сказав він.

Байден підкреслив, що зараз йде багато розмов про зростання впливу Росії і Китаю на ринку вакцин від коронавірусу. "Ми хочемо вести світ за собою - нашими цінностями, цією демонстрацією наших інновацій та творчості", - додав президент США.

За його словами, США до кінця червня поставлять іншим країнам в цілому 80 млн доз препаратів від коронавірусу. "Більше, ніж направили Росія, Китай", - уточнив він.

Рішення про виділення США 80 млн доз вакцин від коронавірусу, які підуть на допомогу іншим нужденним країнам, раніше анонсувала прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі. Вона уточнила, що про це оголосить Джо Байден.

Нагадаємо, до цього була інформація, що США вирішили поділитися своїми запасами вакциниAstraZeneca, оскільки отримали достатню кількість інших вакцин. Зараз на території США виготовлено 10 млн доз цієї вакцини, проте її ще повинен схвалити регулятор.

Крім того, американські ЗМІ заявляли, що адміністрація Байдена готова надати COVID-вакцину КНДР, щоб допомогти їй побороти пандемію коронавірус, а також залучити до переговорів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Сполучені Штати Америки Вакцина COVID-19
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19