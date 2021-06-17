Байден сомневается, что Китай хочет выяснить происхождение COVID-19

Президент США Джозеф Байден выразил сомнения, что Китай действительно хочет выяснить происхождение COVID-19. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.
Слова Байдена цитирует издание Reuters.
Байден говорит, что Китай пытается представить себя ответственной страной в отношении пандемии COVID-19, но остается неясным, действительно ли Пекин пытается выяснить происхождение коронавируса.
"Китай очень старается представить себя ответственной и очень, очень приветливой страной, и они очень стараются говорить о том, как они помогают миру с точки зрения COVID-19 и вакцин", - сказал Байден.
Однако американский президент ясно дал понять, что скептически относится к сотрудничеству Китая с расследованием ВОЗ по происхождению коронавируса.
"Послушайте, некоторые вещи вам не нужно объяснять людям мира, они видят результаты. Неужели Китай действительно пытается разобраться в этом?", - сказал президент США.
Напомним, что происхождение коронавируса расследует разведка США. В нем говорится, что СOVID-19 мог ускользнуть из китайской лаборатории.
Ранее сообщалось, что США и Евросоюз призвали к эффективному расследованию коронавируса под руководством ВОЗ. Об этом заявили лидеры после саммита в Брюсселе.