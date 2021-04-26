Беларусь начинает выдавать сертификаты о вакцинации от COVID

В Беларуси готовятся к началу выдачи сертификатов о вакцинации от COVID . Такой документ можно получить на платной основе для тех граждан, которые планируют выезд за границу.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Беларуси.

Сообщается, что такой документ, возможно, будет необходим гражданам Беларуси для поездок за границу, поскольку правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются.

Сертификат будет выдаваться в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию человека, который планирует выезд за пределы страны в течение года. В документ будет внесена информация о проведении профилактических прививок против COVID- 19 с отметкой о первой и второй дозах.

В сертификате будет указана следующая информация - наименование организации здравоохранения, дата рождения человека, получившего прививки против COVID-19. Сертификат заполняется на русском и английском языках.

Наименование вакцины заполняется на русском и английском языках. В настоящее время в Беларуси делают прививки российским "Спутником V" и китайской Vero Cell.