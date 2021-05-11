Бельгия планирует в июне отменить почти все карантинные ограничения

Бельгия имеет один из самых высоких в мире показателей смертности на душу населения от COVID-19, но вакцинация в стране сейчас является одной из самых эффективных в Европейском союзе.

"Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы вернем свободу", - сказал премьер-министр.

По его словам, все сектора экономики смогут открыться, если 80% населения смогут вакцинироваться, а максимальное количество людей в отделениях интенсивной терапии будет не более 500.

Он призвал бельгийцев сделать прививку и сказал, что целью является отмена всех ограничений 1 сентября.

Уже с 9 июня бельгийцы смогут поужинать в ресторанах до 22:00, а открытые террасы будут работать до 23:30.

Будут разрешены и крупные мероприятия, такие как шоу, спектакли и театры, на которых разрешено будет находиться до 200 человек.

До 400 человек смогут посещать такие мероприятия на открытом воздухе, как фестивали и показ матчей Евро-2020, который был перенесен в прошлом году. Свадьбы в помещении смогут посещать до 100 человек, а на открытом воздухе - до 200.

Маски и социальная дистанция все еще будут нужны для крупных мероприятий, где бы они не проводились.

Откроются ярмарки, блошиные рынки, сауны, казино, боулинг-залы, парки, фитнес-центры, тренажерные залы, можно будет проводить спортивные тренировки и соревнования. В случае их проведения в помещении, они должны быть оснащены улучшенными системами вентиляции.

Бельгийцам также разрешат работать в офисах один день в неделю.

С момента введения национального локдауна в начале года в Бельгии, где более 24 000 человек умерли от COVID-19, эпидемиологическая ситуация улучшилась. Среднесуточный показатель заражения составляет чуть менее 3000, что на 4% меньше, чем на прошлой неделе.

Сейчас более 3,6 миллиона бельгийцев, почти 40% взрослого населения, получили первую дозу вакцины.