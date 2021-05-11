Бельгія планує в червні скасувати майже всі карантинні обмеження

Бельгія має один з найвищих у світі показників смертності на душу населення від COVID-19, але вакцинація в країні зараз є однією з найефективніших у Європейському союзі.

"Чим більше людей буде вакциновано, тим швидше ми повернемо свободу", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, всі сектори економіки зможуть відкритися, якщо 80% населення зможуть вакцинуватись, а максимальна кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії буде не більше 500.

Він закликав бельгійців зробити щеплення і сказав, що метою є скасування всіх обмежень 1 вересня.

Вже з 9 червня бельгійці зможуть повечеряти в ресторанах до 22:00, а відкриті тераси будуть працювати до 23:30.

Будуть дозволені й великі заходи, такі як шоу, вистави та театри, на яких дозволено буде перебувати до 200 осіб.

До 400 людей зможуть відвідувати такі заходи на відкритому повітрі, як фестивалі та відкритий показ матчів Євро-2020, що був перенесений минулого року. Весілля в приміщенні зможуть відвідувати до 100 осіб, а на відкритому повітрі - до 200 .

Маски та соціальна дистанція все ще будуть потрібні для великих заходів, де б вони не проводились.

Відкриються ярмарки, блошині ринки, сауни, казино, боулінг-зали, парки, фітнес-центри, тренажерні зали, можна буде проводити спортивні тренування та змагання. В разі їхнього проведення в приміщенні, вони мають бути оснащені покращеними системами вентиляції.

Бельгійцям також дозволять працювати в офісах один день на тиждень.

З моменту запровадження національного локдауну на початку року у Бельгії, де понад 24 000 людей померли від COVID-19, епідеміологічна ситуація покращилася. Середньодобовий показник зараження становить трохи менш як 3000, що на 4% менше, ніж минулого тижня.

Наразі понад 3,6 мільйона бельгійців, майже 40% дорослого населення, отримали першу дозу вакцини.