Бельгия закрыла въезд для украинцев, в том числе и вакцинированных

Теперь гражданам Украины разрешен въезд в Бельгию в случае если цель поездки является "уважительной", к примеру, учеба, воссоединение семьи, лечение и т.д.

Для въезда в Бельгию потребуется:

действующий биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу,

документальное подтверждение цели вашей поездки (карта резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование гостиницы, приглашение бизнес-партнера и т.п.);

подтверждение вашей финансовой способности;

полис медицинского страхования, признаваемого на территории стран Евросоюза.

При этом необходимо заполнить форму Passenger Locator Form (PLF). Ее можно заполнять за 6 месяцев до даты запланированного визита в Бельгию (даже за час до вылета самолета).