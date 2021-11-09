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Бельгия закрыла въезд для украинцев, в том числе и вакцинированных

Автор: Валерия Полищук

Правительство Бельгии приняло решение включить Украину в "красный" список стран. Таким образом, украинским путешественникам теперь закрыт въезд на территорию Бельгии, даже для вакцинированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центр информирования о течении пандемии Бельгии и МИД Украины.

Теперь гражданам Украины разрешен въезд в Бельгию в случае если цель поездки является "уважительной", к примеру, учеба, воссоединение семьи, лечение и т.д.

Для въезда в Бельгию потребуется:

  • действующий биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу,
  • документальное подтверждение цели вашей поездки (карта резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование гостиницы, приглашение бизнес-партнера и т.п.);
  • подтверждение вашей финансовой способности;
  • полис медицинского страхования, признаваемого на территории стран Евросоюза.

При этом необходимо заполнить форму Passenger Locator Form (PLF). Ее можно заполнять за 6 месяцев до даты запланированного визита в Бельгию (даже за час до вылета самолета).

Напомним, сегодня ЕС исключил Украину из списка третьих стран, которым рекомендуется въезд на территорию Евросоюза.

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