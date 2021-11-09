Бельгия закрыла въезд для украинцев, в том числе и вакцинированных

Правительство Бельгии приняло решение включить Украину в "красный" список стран. Таким образом, украинским путешественникам теперь закрыт въезд на территорию Бельгии, даже для вакцинированных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центр информирования о течении пандемии Бельгии и МИД Украины.
Теперь гражданам Украины разрешен въезд в Бельгию в случае если цель поездки является "уважительной", к примеру, учеба, воссоединение семьи, лечение и т.д.
Для въезда в Бельгию потребуется:
При этом необходимо заполнить форму Passenger Locator Form (PLF). Ее можно заполнять за 6 месяцев до даты запланированного визита в Бельгию (даже за час до вылета самолета).