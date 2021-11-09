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Бельгія закрила в'їзд для українців, в тому числі і вакцинованих

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Бельгії прийняв рішення включити Україну в "червоний" список країн. Таким чином, українським мандрівникам тепер закритий в'їзд на територію Бельгії, навіть для вакцинованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центр інформування про перебіг пандемії Бельгії і МЗС України.

Тепер громадянам України дозволено в'їзд до Бельгії в разі якщо мета поїздки є "поважною", наприклад, навчання, возз'єднання сім'ї, лікування і т. д.

Для в'їзду в Бельгію буде потрібно:

  • діючий біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон,
  • документальне підтвердження мети вашої поїздки (карта резидента країни Євросоюзу або посвідка на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнера і т. п.);
  • підтвердження Вашої фінансової спроможності;
  • поліс медичного страхування, що визнається на території країн Євросоюзу.

При цьому необхідно заповнити форму Passenger Locator Form (PLF). Її можна заповнювати за 6 місяців до дати запланованого візиту до Бельгії (навіть за годину до вильоту літака).

Нагадаємо, сьогодні ЄС виключив Україну зі списку третіх країн, яким рекомендується в'їзд на територію Євросоюзу.

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