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В Белом доме выявили два новых случая COVID-19

Новина українською → Вашингтон, Пятница 02 октября 2020 21:11
В Белом доме выявили два новых случая COVID-19 Фото: Белый дом (Pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

В Белом доме зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом. После того как COVID-19 подтвердили у президента США Дональда Трампа, его окружение сдает тесты на коронавирус.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что положительный результат теста получил журналист, который работает в пуле.

Также заражение коронавирусом подтвердили у сотрудника пресс-службы Белого дома.

"Все остальные журналисты, которые были протестированы сегодня, получили отрицательные результаты", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня у Трампа и его жены диагностировали заболевание COVID-19. На днях американский президент участвовал в дебатах с Байденом.

Коронавирусом также заразилась советница Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала президента Соединенных Штатов на дебатах с Джо Байденом.

Кроме того, в Белом доме рассказали о состоянии Дональда Трампа после подтверждения у него COVID-19. Также стало известно, что Майк Помпео и Майк Пенс получили отрицательные тесты на коронавирус. Также тестирование прошли дочь Трампа - Иванка и ее муж.

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