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У Білому домі виявили два нових випадки COVID-19

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 02 жовтня 2020 21:11
У Білому домі виявили два нових випадки COVID-19 Фото: Білий будинок (Pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

В Білому домі зафіксували ще два випадки зараження коронавірусом. Після того як COVID-19 підтвердили у президента США Дональда Трампа, його оточення здає тести на коронавірус.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що позитивний результат тесту отримав журналіст, який працює в пулі.

Також зараження коронавірусом підтвердили у співробітника прес-служби Білого дому.

"Всі інші журналісти, які були протестовані сьогодні, отримали негативні результати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Трампа та його дружини діагностували захворювання COVID-19. Днями американський президент брав участь у дебатах з Байденом.

Коронавірусом заразилася радниця Трампа Хоуп Хікс, яка супроводжувала президента Сполучених Штатів на дебатах з Джо Байденом.

Крім того, у Білому домі розповіли про стан Дональда Трампа після підтвердження у нього COVID-19. Також стало відомо, що Майк Помпео і Майк Пенс отримали негативні тести на коронавірус. Також тестування пройшли дочка Трампа - Іванка і її чоловік.

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