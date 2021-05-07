Белорусская вакцина от COVID оказалась кандидатом. Что еще о ней известно

Белорусская вакцина от COVID на сегодня является кандидатным вариантом. Говорить о ее внедрении еще рано.
Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко, передает Onliner.
"В настоящее время нами получен кандидатный вариант вакцины - так называемая "вакцина в пробирке", - заявил он.
По его словам, белорусские ученые пошли по пути создания вакцины классического типа - убитой цельновирионной.
"Основным из ее преимуществ является наличие в вакцине полного набора антигенов, необходимых для выработки иммунного ответа. Это инактивированная вакцина, в которой полностью отсутствует угроза восстановления патогенных свойств вируса", - подчеркнул Тарасенко.
Он также добавил, что при необходимости можно будет менять состав белорусской вакцины в случае появления новых штаммов.
"Далее перед нами стоят задачи по оценке безопасности и эффективности полученной вакцины в пробирке, а также по проведению доклинических и клинических испытаний полученного препарата", - подытожил главный санврач Беларуси.
Также сообщается, что аналогом такой вакцины является только российский "Ковивак" - третий препарат из России.
Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19. Он добавил, что ее не спешат выводить на массовое применение.
Также сообщалось, что в Беларуси готовятся к началу выдачи сертификатов о вакцинации от COVID для тех, кто планирует выезд за границу.