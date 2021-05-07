UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Белорусская вакцина от COVID оказалась кандидатом. Что еще о ней известно

Автор: РБК-Украина

Белорусская вакцина от COVID на сегодня является кандидатным вариантом. Говорить о ее внедрении еще рано.

Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко, передает Onliner.

"В настоящее время нами получен кандидатный вариант вакцины - так называемая "вакцина в пробирке", - заявил он.

По его словам, белорусские ученые пошли по пути создания вакцины классического типа - убитой цельновирионной.

"Основным из ее преимуществ является наличие в вакцине полного набора антигенов, необходимых для выработки иммунного ответа. Это инактивированная вакцина, в которой полностью отсутствует угроза восстановления патогенных свойств вируса", - подчеркнул Тарасенко.

Он также добавил, что при необходимости можно будет менять состав белорусской вакцины в случае появления новых штаммов.

"Далее перед нами стоят задачи по оценке безопасности и эффективности полученной вакцины в пробирке, а также по проведению доклинических и клинических испытаний полученного препарата", - подытожил главный санврач Беларуси.

Также сообщается, что аналогом такой вакцины является только российский "Ковивак" - третий препарат из России.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19. Он добавил, что ее не спешат выводить на массовое применение.

Также сообщалось, что в Беларуси готовятся к началу выдачи сертификатов о вакцинации от COVID для тех, кто планирует выезд за границу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьВакцинаКоронавирус