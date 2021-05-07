Білоруська вакцина від COVID виявилася кандидатом. Що ще про неї відомо

"В даний час нами отримано кандидатний варіант вакцини - так звана "вакцина в пробірці", - заявив він.

За його словами, білоруські вчені пішли шляхом створення вакцини класичного типу - вбитої цельновіріонної.

"Основною з її переваг є наявність у вакцині повного набору антигенів, необхідних для вироблення імунної відповіді. Це інактивована вакцина, в якій повністю відсутня загроза відновлення патогенних властивостей вірусу", - підкреслив Тарасенко.

Він також додав, що при необхідності можна буде змінювати склад білоруської вакцини в разі появи нових штамів.

"Далі перед нами стоять завдання з оцінки безпеки та ефективності отриманої вакцини в пробірці, а також з проведення доклінічних і клінічних випробувань отриманого препарату", - підсумував головний санлікар Білорусі.

Також повідомляється, що аналогом такої вакцини є тільки російський "Ковівак" - третій препарат з Росії.