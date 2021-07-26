UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Безопасно и необходимо: в Минздраве рекомендуют беременным COVID-вакцинацию

Автор: РБК-Украина

В Министерстве здравоохранения рекомендуют беременным украинкам вакцинироваться от COVID. На сегодня такая вакцинация является безопасной и необходимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра общественного здоровья.

"Вакцинация от COVID-19 для беременных безопасна и необходима. Клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было обнаружено никаких негативных последствий прививки от COVID-19", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вакцина не вредит здоровью матери и ребенка. В то время как COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку может привести к преждевременным родам или прерыванию беременности.

Напомним, ранее Национальная служба здоровья говорила, что беременных можно прививать от коронавируса мРНК-вакциной. На сегодня в Украине таких две - Pfizer и Moderna.

Читайте РБК-Украина в Google News
беременностьCOVID-19Вакцинация