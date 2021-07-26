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Безпечно і необхідно: у МОЗ рекомендують вагітним COVID-вакцинацію

Автор: РБК-Україна

У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують вагітним українкам вакцинуватися від COVID. На сьогодні така вакцинація є безпечною та необхідною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру громадського здоров'я.

"Вакцинація від COVID-19 для вагітних безпечна і необхідна. Клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вакцина не шкодить здоров'ю матері і дитини. У той час як COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки може призвести до передчасних пологів або переривання вагітності.

Нагадаємо, раніше Національна служба здоров'я говорила, що вагітних можна прищеплювати від коронавірусу мРНК-вакциною. На сьогодні в Україні таких дві - Pfizer і Moderna.

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беременностьCOVID-19Вакцинація