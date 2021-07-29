Блинкен встретился с главой ВОЗ: говорили о происхождении COVID-19

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебрейесусом в Кувейте. Стороны обсудили планы дальнейшего изучения происхождения коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как известно, первые случаи COVID-19 были зарегистрированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Китай неоднократно отвергал теории о том, что вирус просочился из одной из его лабораторий.

Напомним, ранее ВОЗ потребовала контроля над лабораториями в Китае. Это необходимо для того, чтоб выяснить причину происхождения коронавируса.

Ранее сообщалось, что Китай отказался сотрудничать с ВОЗ и помогать в расследовании по коронавирусу. Это осудили в США.