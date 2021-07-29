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Блінкен зустрівся з главою ВООЗ: говорили про походження COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Адханом Гебрейесусом в Кувейті. Сторони обговорили плани подальшого вивчення Походження коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відомо, перші випадки COVID-19 були зареєстровані в китайському місті Ухань в грудні 2019 року. Китай неодноразово відкидав теорії про те, що вірус просочився з однієї з його лабораторій.

Нагадаємо, раніше ВООЗ вимагала контролю над лабораторіями в Китаї. Це необхідно для того, щоб з'ясувати причину походження коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ і допомагати в розслідуванні по коронавірусу. Це засудили в США.

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КоронавірусКитайВООЗ