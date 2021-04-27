Bloomberg оприлюднив рейтинг найстійкіших країн до COVID-19

Американське видання Bloomberg склало рейтинг найбільш безпечних і стійких до коронавірусу країна. Список очолив Сінгапур.

Про це повідомляє Bloomberg .

Рейтинг складався з урахуванням таких параметрів: індекс зараження, смертність від COVID, кількість тестів і відсоток виявлення, масштаби вакцинації, надійність карантинних заходів.

Так, топ-10 найбезпечніших країн виглядає так:

Сінгапур;

Нова Зеландія;

Австралія;

Ізраїль;

Тайвань;

Південна Корея;

Японія;

Об'єднані Арабські Емірати;

Фінляндія;

Гонконг.

Китай посів у рейтингу 12 місце, Данія і Норвегія - 14 і 15 відповідно. При цьому США, Великобританія і Канада займають лише 17, 18 і 19 місця.

Найгірша ситуація з COVID зараз спостерігається в таких країнах: