В больницы Лондона на помощь медикам отправили военных

Лондон сильно пострадал от вспышки "Омикрона", из-за чего не хватает персонала в больницах. Министерство обороны заявило, что отправляет на помощь медикам 200 военнослужащих, будут помогать в течение трех недель.

"Мужчины и женщины наших вооруженных сил снова активизируются, чтобы поддержать своих преданных своему делу коллег в NHS, поскольку они работают рука об руку, чтобы защитить нацию от COVID-19", - заявил министр обороны Бен Уоллес.

Он уточнил, что военные "водили машины скорой помощи, вводили вакцины и поддерживали пациентов в больницах".

Также отмечается, что по всех Великобритании уже помогают медикам около1800 военных.