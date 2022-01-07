У лікарні Лондона на допомогу медикам відправили військових

Лондон сильно постраждав від спалаху "Омікрона", через що не вистачає персоналу в лікарнях. Міністерство оборони заявило, що відправляє на допомогу медикам 200 військовослужбовців, які допомагатимуть протягом трьох тижнів.

"Чоловіки і жінки наших збройних сил знову активізуються, щоб підтримати своїх відданих своїй справі колег в NHS, оскільки вони працюють рука об руку, щоб захистити націю від COVID-19", - заявив Міністр оборони Бен Уоллес.

Він уточнив, що військові "водили машини швидкої допомоги, вводили вакцини і підтримували пацієнтів у лікарнях".

Також наголошується, що по всіх Великобританії вже допомагають медикам близько 1800 військових.