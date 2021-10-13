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Больницы Львова не успевают принимать COVID-больных. Город готовится усилить карантин

Автор: Мария Кучерявец

Во Львове количество госпитализаций больных коронавирусом стремительно растет. Из-за чего власти планируют объявить сегодня о внедрении новых карантинных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.

В частности, городские власти подчеркивают необходимость дополнительных койко-мест для несовершеннолетних больных.

"Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 во Львове увеличивается. Отдельно хочу обратить внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей. Мы уже готовим больницу на Орлика к принятию деток", - написал Садовый.

По его словам, эпидситуация в городе сейчас хуже, чем была в прошлом году в это время.

"Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения", - резюмировал мэр.

Напомним, ранее во Львове власти уже заявляли об усилении карантина. Так, с 18 октября все школы перейдут на "дистанционку" на неделю, а больницы приостановят все плановые госпитализации.

Также рассматривается дальнейшее ужесточение карантина с введением новых правил для бизнеса.

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