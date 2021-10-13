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Лікарні Львова не встигають приймати COVID-хворих. Місто готується посилити карантин

Автор: Марія Кучерявець

У Львові кількість госпіталізацій хворих коронавірусом стрімко зростає. Через що влада планує оголосити сьогодні про впровадження нових карантинних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

Зокрема, міська влада наголошує на необхідності додаткових ліжко-місць для неповнолітніх хворих.

"Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 у Львові збільшується. Окремо хочу звернути увагу на те, що в обласній дитячій лікарні перебуває 36 дітей. Ми вже готуємо лікарню на Орлика до прийняття діток", - написав Садовий.

За його словами, епідситуація в місті наразі є гіршою, аніж була минулого року в цей час.

"Сьогодні по обіді проведемо комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть нові обмеження", - резюмував мер.

Нагадаємо, раніше у Львові влада вже заявляла про посилення карантину. Так, з 18 жовтня всі школи перейдуть на "дистанційку" на тиждень, лікарні призупинять всі планові госпіталізації.

Також розглядається подальше посилення карантину з введенням нових правил для бізнесу.

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