Большинство переболевших COVID защищены от повторного заражения минимум год, - исследование

Ученые провели на родине общенациональное исследование с участием заразившихся в двух волнах инфекции - весной и осенью 2020 года (172 и 233 пациента соответственно). Оценивали уровни IgG-антител к S-белку коронавируса.

В обеих волнах с течением времени фиксировалось общее снижение уровней IgG, а парное сравнение показало, что уровень антител круто снижался примерно до 7 месяца в обеих волнах. Затем темп падения замедлялся.

Самые высокие уровни отмечались у самой старшей (от 67 лет и больше) и самой молодой (0-17 лет) группе.

Исследователи обращают внимание, что защитная роль антител при SARS-CoV-2 пока толком неизвестна. Также неизвестно наверняка, какую роль играет клеточный иммунитет, и какую - антительный, и как они взаимосвязаны: данные об этом изучаются и накапливаются.

Вместе с тем результаты исследования, реалии и логика показывают, что перенесшие болезнь, "вероятно, будут защищены от реинфекции по крайней мере через 12 месяцев после появления симптомов".

В материале нет упоминания о мутантных штаммах, которые могут частично ускользать от иммунитета к предыдущему штамму. Нет и данных о том, какой уровень эпидопасности на Фарерах, чтобы там можно было заразиться повторно.