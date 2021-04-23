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Більшість перехворілих COVID захищені від повторного зараження мінімум рік, - дослідження

Автор: Юлія Струк

Вчені Фарерських островів заявили, що переважна більшість видужалих від COVID-19 захищені від повторного зараження як мінімум рік після появи симптомів хвороби. Однак захисна роль антитіл при SARS-CoV-2 поки толком невідома.

Препринт їх дослідження опублікований на medRxiv.

Вчені провели на батьківщині загальнонаціональне дослідження за участю тих, що заразилися у двох хвилях інфекції - навесні і восени 2020 року (172 і 233 пацієнти відповідно). Оцінювали рівні IgG-антитіл до S-білку коронавірусу.

В обох хвилях з плином часу фіксувалося загальне зниження рівнів IgG, а парне порівняння показало, що рівень антитіл круто знижувався приблизно до 7 місяця в обох хвилях. Потім темп падіння сповільнювався.

Найвищі рівні відзначалися у найстаршій (від 67 років і більше) і наймолодшій ​​(0-17 років) групі.

Дослідники звертають увагу, що захисна роль антитіл при SARS-CoV-2 поки толком невідома. Також невідомо напевно, яку роль відіграє клітинний імунітет, і яку - антитільний, і як вони взаємопов'язані: дані про це вивчаються і накопичуються.

Разом з тим результати дослідження, реалії та логіка показують, що особи, які перенесли хворобу, "ймовірно, будуть захищені від реінфекції принаймні через 12 місяців після появи симптомів".

У документі немає згадки про мутантні штами, які можуть частково вислизати від імунітету до попереднього штаму. Немає і даних про те, який рівень епіднебезпеки на Фарерах, щоб там можна було заразитися повторно.

Нагадаємо, глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що найчастіше українці повторно заражалися коронавірусом через 3-4 місяці. Поодинокі випадки повторного зараження були через півтора місяця.

Раніше в Центрі громадського здоров'я повідомили, що на березень 2021 року в Україні підтверджено понад 1,2 тисячі повторного зараження коронавірусом.

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