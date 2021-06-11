В Бразилии разрешили прививать подростков COVID-вакциной Pfizer

Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa одобрило применение вакцины от коронавируса компании Pfizer для подростков от 12 лет. Ранее вакцина была разрешена для вакцинации людей в возрасте 16 лет и старше.

Об этом сообщает пресс-служба Anvisa .

"Anvisa разрешила применение вакцины Comirnaty компании Pfizer для детей в возрасте от 12 лет и старше", - говорится в сообщении.

Решение было принято после презентации исследований лаборатории, которые показали безопасность и эффективность вакцины для данной возрастной группы.