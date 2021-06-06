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Израиль начинает вакцинацию подростков: прививку от COVID получат дети от 12 лет

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Израиль, Воскресенье 06 июня 2021 20:50
Израиль начинает вакцинацию подростков: прививку от COVID получат дети от 12 лет Фото: в Израиле принялись вакцинировать подростков (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

6 июня Израиль расширил кампанию вакцинации от коронавируса. Теперь на прививку от COVID-19 приглашают подростков в возрасте от 12 до 16 лет.

Об этом сообщает Le Figaro.

Вакцинировать подростков будут вакциной Pfizer-BioNTech, несмотря на сообщения о легких случаях миокардита, обнаруженных после вакцинации у молодых мужчин.

Органы здравоохранения Израиля опасаются, что подростки могут заразиться тяжелой формой коронавируса в семьях, которые находятся в группе риска.

Получить прививку могут все желающие молодые жители Израиля в возрасте от 12 до 16 лет. Власти уверяют, что вакцина абсолютно безопасна, более того, риски от болезни более высоки по сравнению с побочными эффектами после вакцинации.

"Вакцина эффективна и безопасна, а риски, присущие вирусу, выше, чем риски, связанные с вакцинацией", - заявило министерство здравоохранения Израиля.

Издание отмечает, что подростков и их родителей обрадовала такая новость. Молодые люди в Израиле боялись заразиться коронавирусом. Более того, вакцинация позволит им путешествовать по миру без ограничений.

Отметим, что около 55% населения Израиля уже вакцинированы обеими дозами вакцины Pfizer. Компания доставила в страну миллионы доз вакцины в обмен на данные о последствиях вакцинации 9,3 миллионами жителей. При этом добавим, что исследование подтвердило эффективность вакцины.

Напомним, что в Израиле подросткам планируют вводить только одну дозу вакцины от коронавируса. Такое решение приняли после сообщений о легких случаях миокардита у молодых людей.

Ранее сообщалось, что Израиль снимает карантинные ограничения. Исключением стало только ношение масок.

Также мы писали об исследовании в Израиле, в результате которого выяснили эффективность вакцины Pfizer.

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