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У Бразилії дозволили прищеплювати підлітків COVID-вакциною Pfizer

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Бразиліа, П'ятниця 11 червня 2021 16:25
У Бразилії дозволили прищеплювати підлітків COVID-вакциною Pfizer Фото: у Бразилії дозволили прищеплювати підлітків covid-вакциною Pfizer (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Бразильське агентство санітарного нагляду Anvisa схвалило застосування вакцини від коронавірусу компанії Pfizer для підлітків від 12 років. Раніше вакцина була дозволена для вакцинації людей у віці 16 років і старше.

Про це повідомляє прес-служба Anvisa.

"Anvisa дозволила застосування вакцини Comirnaty компанії Pfizer для дітей у віці від 12 років і старше", - йдеться в повідомленні.

Рішення було прийнято після презентації досліджень лабораторії, які показали безпеку і ефективність вакцини для даної вікової групи.

Вакцина Pfizer поки єдина з дозволених в Бразилії вакцин, призначена для дітей молодше 18 років.

Нагадаємо, раніше комісія з вакцинації в Німеччині рекомендувала вакцинувати від коронавірусу дітей з хронічними захворюваннями.

Крім того, 6 червня Ізраїль розширив кампанію з вакцинації від коронавірусу. Тепер в країні щеплення можуть отримати Підлітки у віці від 12 до 16 років.

Додамо, що в Китаї вакцину Sinovac дозволили використовувати для дітей та підлітків віком від трьох до 17 років.

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