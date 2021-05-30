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В Бразилии тысячи людей вышли на протесты: требуют отставки президента и вакцин

Автор: Наталья Скороход

В Бразилии ситуация с коронавирусом заставила людей выйти на улицы в разных городах. Они требуют импичмента президента Жаира Болсонару и вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

В субботу в Бразилии массовые протесты прошли как в крупных городах, так и в небольших поселках. Сообщается, что на улицы вышли полмиллиона людей. самые крупные акции протестов прошли в городах Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Ресифи.

Причиной массовых протестов стали срыв вакцинации в стране и халатное отношение президента Жаира Болсонару к борьбе с пандемией.

Люди говорят, что теряют из-за болезни родных. Они почтили память погибших от коронавируса.

"", - говорят протестующие.

В Рио многие участники марша несли самодельные плакаты в память о близких, которых они потеряли в результате эпидемии.

Люди упрекают в гибели родных президента страны и требуют его отставки. Бразильцы считают, что Болсонару не относился серьезно к коронавирусу и называл его маленьким гриппом.

Также вакцинация в стране была провалена. Известно, что Бразилия понадеялась на вакцину AstraZeneca и не получила ее, также отказалась от экспериментальной китайской вакцины CoronaVac по политическим мотивам.

Напомним, в Бразилии выявили новый штамм коронавируса, который имеет неизвестное происхождение.

Ранее сообщалось, что в Бразилии начали расследование против президента. Считают, что он халатно относится к пандемии коронавируса и недостаточно делает для борьбы с болезнью.

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