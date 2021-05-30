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У Бразилії тисячі людей вийшли на протести: вимагають відставки президента і вакцин

Автор: Наталья Скороход

У Бразилії ситуація з коронавірусом змусила людей вийти на вулиці в різних містах. Вони вимагають імпічменту президента Жаіра Болсонару і вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляти The Guardian.

У суботу в Бразилії масові протести пройшли як у великих містах, так і в невеликих селищах. Повідомляється, що на вулиці вийшли півмільйона людей. Найбільші акції протестів пройшли в містах Бразиліа, Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Орізонті, Ресіфі.

Причиною масових протестів стали зрив вакцинації в країні та недбале ставлення президента Жаіра Болсонару до боротьби з пандемією.

Люди кажуть, що втрачають через хворобу рідних. Вони вшанували пам'ять загиблих від коронавірусу.

"",- кажуть протестувальники.

У Ріо багато учасників маршу несли саморобні плакати в пам'ять про близьких, яких вони втратили в результаті епідемії.

Люди дорікають у загибелі рідних президента країни й вимагають його відставки. Бразильці вважають, що Болсонару не ставився серйозно до коронавірусу і називав його маленьким грипом.

Також вакцинація в країні була провалена. Відомо, що Бразилія сподівалася на вакцину AstraZeneca і не отримала її, також відмовилася від експериментальної китайської вакцини CoronaVac з політичних мотивів.

Нагадаємо, у Бразилії виявили новий штам коронавірусу, який має невідоме походження.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії почали розслідування проти президента. Вважають, що він халатно ставиться до пандемії коронавірусу і недостатньо робить для боротьби з хворобою.

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