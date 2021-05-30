У Бразилії тисячі людей вийшли на протести: вимагають відставки президента і вакцин

У Бразилії ситуація з коронавірусом змусила людей вийти на вулиці в різних містах. Вони вимагають імпічменту президента Жаіра Болсонару і вакцин від коронавірусу.
Про це повідомляти The Guardian.
У суботу в Бразилії масові протести пройшли як у великих містах, так і в невеликих селищах. Повідомляється, що на вулиці вийшли півмільйона людей. Найбільші акції протестів пройшли в містах Бразиліа, Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Орізонті, Ресіфі.
Причиною масових протестів стали зрив вакцинації в країні та недбале ставлення президента Жаіра Болсонару до боротьби з пандемією.
Люди кажуть, що втрачають через хворобу рідних. Вони вшанували пам'ять загиблих від коронавірусу.
"",- кажуть протестувальники.
У Ріо багато учасників маршу несли саморобні плакати в пам'ять про близьких, яких вони втратили в результаті епідемії.
Люди дорікають у загибелі рідних президента країни й вимагають його відставки. Бразильці вважають, що Болсонару не ставився серйозно до коронавірусу і називав його маленьким грипом.
Також вакцинація в країні була провалена. Відомо, що Бразилія сподівалася на вакцину AstraZeneca і не отримала її, також відмовилася від експериментальної китайської вакцини CoronaVac з політичних мотивів.
Нагадаємо, у Бразилії виявили новий штам коронавірусу, який має невідоме походження.
Раніше повідомлялося, що у Бразилії почали розслідування проти президента. Вважають, що він халатно ставиться до пандемії коронавірусу і недостатньо робить для боротьби з хворобою.