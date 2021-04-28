Бразилия договорилась о поставке 1 миллиона доз вакцины Pfizer
Власти Бразилии договорились с Pfizer о поставке 1 миллиона доз вакцины от коронавируса. Ранее правительство страны рекомендовало отказаться от российского препарата "Спутник V".
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога.
По его словам, миллион доз вакцины Pfizer прибудет в страну 29 апреля. Он также отметил, что прививочная кампания против коронавируса в стране продолжается, однако для этого необходимо большее количество препаратов.
После того как партия доз вакцины будет доставлена, власти страны начнут немедленное распространение препарата в регионы, добавил министр.
По данным на утро 28 апреля 2021 года, в Бразилии официально зарегистрировано 14,3 млн случаев заражения COVID-19 и более 390 тысяч летальных исходов. Страна занимает третье место в мире по числу инфицированных.
Ранее сообщалось, что в Бразилии заявили о срыве вакцинации от коронавируса. Это происходит потому, что люди не приходят на вторую дозу вакцины.
Напомним, сенат Бразилии начал расследование действий президента Жаира Болсонару в условиях пандемии коронавируса. Ситуация в стране с заболеваемостью и смертностью продолжает ухудшаться, а система здравоохранения не справляется с нагрузкой.
Отметим, министр иностранных дел Бразилии ушел в отставку. Это произошло из-за кризиса с вакцинами.