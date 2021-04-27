В Британии 25% взрослого населения привились от COVID-19 обеими дозами

В Великобритании с начала кампании по вакцинации обе дозы прививки получили 25% взрослого населения. Всего было сделано более 47 млн прививок.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.

"Четверть взрослых в Великобритании получили обе дозы вакцины от коронавируса, что придает им максимальную защиту от вируса. Это большое достижение стало возможным благодаря неустанной работе многих людей по всей стране", - написал он.

По последним данным, по всему Соединенному Королевству в общей сложности провели 47 045 391 миллион вакцин. В частности, 33 843 580 миллионов первых доз и 13 201 811 миллионов вторых доз.