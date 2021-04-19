В Британии обе дозы COVID-вакцины получили более 10 млн человек

"Более 10 млн человек в Великобритании получили вторую дозу вакцины от коронавируса. Спасибо всем, кто присоединился к этим чрезвычайным усилиям", - говорится в сообщении.

В общей сложности, в Британии сделали 43 миллиона прививок от коронавируса в период с 8 декабря по 18 апреля, в том числе более 32,9 млн человек получили первую дозу.

Отметим, что всего в Соединенном королевстве проживает более 66,65 млн человек.