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У Британії обидві дози COVID-вакцини отримали понад 10 млн осіб

Автор: РБК-Україна

У Великобританії обидві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 10 млн жителів країни. Таким чином, понад 19% всіх дорослих у Британії отримали обидва уколу.

Про це йдеться у заяві офісу прем'єр-міністра Великобританії в Twitter.

"Понад 10 млн осіб у Британії отримали другу дозу вакцини від коронавірусу. Спасибі всім, хто приєднався до цих надзвичайним зусиллям", - йдеться в повідомленні.

У загальній складності, в Британії зробили 43 мільйони щеплень від коронавірусу у період з 8 грудня по 18 квітня, в тому числі понад 32,9 млн осіб отримали першу дозу.

Відзначимо, що всього у Сполученому королівстві проживає понад 66,65 млн осіб.

Нагадаємо, у Великобританії виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією, який вперше виявили в Індії. На сьогодні відомо понад 70 випадків зараження новим штамом.

Крім того, в Шотландії з 16 квітня карантин був пом'якшений - це раніше, ніж очікувалося. Зокрема, скасовані деякі обмеження для внутрішніх поїздок і зустрічей людей на відкритому повітрі.

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Новини України ВеликобританиявакцинаціяКоронавірус
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