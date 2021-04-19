У Британії обидві дози COVID-вакцини отримали понад 10 млн осіб

"Понад 10 млн осіб у Британії отримали другу дозу вакцини від коронавірусу. Спасибі всім, хто приєднався до цих надзвичайним зусиллям", - йдеться в повідомленні.

У загальній складності, в Британії зробили 43 мільйони щеплень від коронавірусу у період з 8 грудня по 18 квітня, в тому числі понад 32,9 млн осіб отримали першу дозу.

Відзначимо, що всього у Сполученому королівстві проживає понад 66,65 млн осіб.